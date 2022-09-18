В Мелитополе оккупанты обещают "соцпомощь" в обмен на персональные данные

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Оккупанты не выплачивают обещанную ранее «соцпомощь» тем, кто отдал детей в школы, где преподают российские учителя. И теперь россияне потребовали от местных персональные данные в обмен на обещанные деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Учебный год по российской программе на временно оккупированных территориях провален, однако оккупанты пытаются и дальше подкупить граждан на ВОТ.

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«В Мелитополе родители школьников, которых заставили отдать детей в школы, где сейчас работают российские учителя, не получили выплату в 10 тысяч рублей. Ранее, оккупанты обещали всем такую помощь, если дети будут учиться в школе. Конечно, сначала россияне создали гуманитарный кризис, чтобы заставить людей искать любую возможность, чтобы выжить. И теперь, чтобы получить обещанную выплату, надо подготовить пакет документов.

Теперь нужно написать заявление и подать копии паспортов родителей с другими кодами и свидетельства о рождении ребенка. также нужна прописка или другая справка, подтверждающая место жительства. Только после этого россияне обещают выплатить средства. Это нужно россиянам, которые пытаются всеми методами собрать персональные данные граждан, чтобы повысить темпы принудительной паспортизации. Поэтому следующим этапом для получения соцвыплаты – станет наличие российского паспорта», - сообщили в Центре.

Центр национального сопротивления призывает бойкотировать паспортизацию врага и эвакуироваться с оккупированных территорий на период операции ВСУ по освобождению региона.