Посол Украины в Австрии раскритиковал материал об Изюме, который сделал местный телерадиовещатель

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Посол Украины в Австрии Василий Химинец раскритиковал материал об Изюме, который сделал местный телерадиовещатель Zib2 и ORF. Об этом чиновник написал в своем Twitter, сообщает УНН.

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«Вызывает раздражение и волнение: репортаж об Изюме в zib2: мир потрясен тяжкими преступлениями армии России, которые были обнаружены в Изюме. Только телерадиокомпания ORF говорит о сомнениях. Сотни мирных жителей, в том числе целые семьи: убиты и изуродованы. Многих замучили, некоторых бросили в братские могилы со связанными за спиной руками. Было обнаружено много российских камер пыток. Факты, которые шокируют мир, но преуменьшаются корреспондентом ORF.

В чем причина такой релятивизационной журналистики? Какова цель? Учитывая жертвы, это как издевательство. Оскорбление всех мертвых. Позорно для zib2 и ORF», — говорится в заметке.

Дополнение

В Изюме нашли место массового захоронения гражданских и воинов ВСУ, минимум 440 тел.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщал, что город Изюм в Харьковской области уничтожен примерно на 80%, а по количеству могил можно предварительно оценить, что погибших мирных жителей будет вдвое больше, чем в Буче под Киевом.

17 сентября сообщалось, что эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме.