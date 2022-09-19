Шмыгаль поговорил с главой МИД Великобритании

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Шмыгаля.

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Шмыгаль отметил, что Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство.

"Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Великобритании за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит", - написал он.

Напомним

Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой почтили память королевы Елизаветы II.