Шмыгаль поговорил с главой МИД Великобритании
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Шмыгаля.
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Шмыгаль отметил, что Украина и Великобритания продолжают развивать стратегическое партнерство.
"Сегодня в Лондоне обсудили с Джеймсом Клеверли актуальные вопросы сотрудничества. Благодарны Великобритании за оказание помощи. С такой поддержкой мы уверены, что Украина победит", - написал он.
Напомним
Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой почтили память королевы Елизаветы II.
Україна та Велика Британія продовжують розвивати стратегічне партнерство. Сьогодні в Лондоні обговорили з @JamesCleverly актуальні питання співпраці. Вдячні