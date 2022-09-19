США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая - Байден

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Об этом он сказал в интервью CBS 60 Minutes, передает УНН.

Детали

Байден отвечая на вопрос, будут ли американские войска защищать Тайвань ответил: “Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение”.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости.

Добавим

Китай считает Тайвань своей "отколовшейся провинцией", а Тайбэй настаивает на своей независимости с 1949 года.

Напомним

Как заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайским военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.