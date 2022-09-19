Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,46 -0,0530 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
«Политическая слепота» КРАИЛ: какие признаки русского происхождения 1хBet не замечала комиссия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3780

США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая - Байден

США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая - Байден

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты намерены защищать Тайвань в случае китайского вторжения. Об этом он сказал в интервью CBS 60 Minutes, передает УНН.

Детали

Байден отвечая на вопрос, будут ли американские войска защищать Тайвань ответил: “Да, если действительно произойдет беспрецедентное нападение”.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет Тайвань к обретению независимости.

Добавим 

Китай считает Тайвань своей "отколовшейся провинцией", а Тайбэй настаивает на своей независимости с 1949 года.

Напомним 

Как заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайским военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.

Источник: УНН
Теги: Китай, Тайвань, Джо Байден
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.