Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,46 -0,0530 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные заболевания и COVID-19: эпидемиолог рассказала о прогнозах и как обезопасить себя
Сезонные заболевания и COVID-19: эпидемиолог рассказала о прогнозах и как обезопасить себя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9990

"россия подвергает опасности весь мир": Зеленский опубликовал видео вражеского удара по ПАЭС

"россия подвергает опасности весь мир": Зеленский опубликовал видео вражеского удара по ПАЭС

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел территории Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области российскими войсками и обнародовал в Telegram видео момента вражеского удара, пишет УНН.

Детали

Президент отметил, что ночью в 300 метрах от Пивденноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна.

Цитата

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - подчеркнул Зеленский.

Контекст

Российские войска в ночь на 19 сентября обстреляли Пивденноукраинскую АЭС в Николаевской области.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область, Южно-Украинская АЭС, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.