"россия подвергает опасности весь мир": Зеленский опубликовал видео вражеского удара по ПАЭС
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел территории Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области российскими войсками и обнародовал в Telegram видео момента вражеского удара, пишет УНН.
Детали
Президент отметил, что ночью в 300 метрах от Пивденноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна.
Цитата
"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - подчеркнул Зеленский.
Контекст
Российские войска в ночь на 19 сентября обстреляли Пивденноукраинскую АЭС в Николаевской области.
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