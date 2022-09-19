"россия подвергает опасности весь мир": Зеленский опубликовал видео вражеского удара по ПАЭС

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел территории Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области российскими войсками и обнародовал в Telegram видео момента вражеского удара, пишет УНН.

Детали

Президент отметил, что ночью в 300 метрах от Пивденноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна.

Цитата

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. россия подвергает опасности весь мир. Должны остановить ее, пока не поздно", - подчеркнул Зеленский.

Контекст

Российские войска в ночь на 19 сентября обстреляли Пивденноукраинскую АЭС в Николаевской области.