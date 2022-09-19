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Украина обсудила с Канадой трибунал за преступления рф

Украина обсудила с Канадой трибунал за преступления рф

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в переговорах с канадским коллегой Джастином Трюдо в Лондоне поднял темы санкций против российских энергоресурсов и трибунала за преступления рф в Украине, пишет УНН.

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"Обсудили... санкции против российских энергоресурсов и создание трибунала для привлечения руководства рф к ответственности за все преступления, совершенные в Украине", - отметил Шмыгаль в Telegram.

Детали

В этом контексте Премьер подчеркнул и важность возмещений за все разрушения. И напомнил, что Канада первой приняла законодательство о конфискации российских активов и их передачу на восстановление Украины. "Этот принцип должен лечь в основу будущей системы безопасности, чтобы каждый агрессор знал цену своих действий", - считает Шмыгаль.

Он сообщил, что поблагодарил Трюдо за "лидерство в поддержке нашего государства, поставки оружия и обучение украинских военных". "Это весомый вклад в нашу победу", - подчеркнул глава украинского правительства.

"Господин Трюдо отметил, что мужество Украины и украинцев вдохновляют весь мир, а также заверил, что Канада предана поддержке Украины", - подытожил Премьер.

Дополнение

Шмыгаль находится в Лондоне в составе украинской делегации на церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

Источник: УНН
Теги: Канада, Россия, санкции, трибунал, Украина, война, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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