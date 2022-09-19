Трюдо назвал массовые захоронения в Украине частью военных преступлений россии

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что массовые захоронения, найденные в Украине, являются свидетельством военных преступлений россии, и что за ее действия нужна полная ответственность, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трюдо, который приехал в Лондон на похороны королевы Елизаветы II, сказал журналистам, что он встречался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и что вторжение россии в Украину было на их повестке дня.

"Очевидно, что Великобритания и Канада были двумя из сильнейших стран, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий россии", - сказал Трюдо.

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Эти действия "все чаще явно включают военные преступления, включают совершенно неприемлемые преступления, или мы думаем о том, что мы нашли в Буче, или обнаружение массовых захоронений на отвоеванных Украиной территориях", сказал он.

"Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и владимир путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине", - отметил Трюдо.

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Дополнение

16 сентября после деоккупации части Харьковской области в Изюме нашли место массового захоронения гражданских и воинов ВСУ - минимум 440 тел.