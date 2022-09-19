Зеленский снова собрал Ставку: рассмотрели план действий по дальнейшей деоккупации

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где в частности рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий, информирует УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

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"Участники заседания заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, как сообщается, "были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины".

"Под особым контролем Ставки Верховного Главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов", - указали в Офисе Президента.

Отдельно участники, как отмечается, остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. "В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева", - сказано в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября также проводил заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.