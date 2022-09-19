Скандал с хищением гуманитарки: запорожских чиновников внесли в базу "Миротворец"

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Запорожские топ-чиновники попали в базу “Миротворец” после скандала касательно вероятного хищения гуманитарной помощи чиновниками области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Миротворца”.

Детали

В базу попали Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, председатель Запорожской ОГА Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова и депутат Запорожского облсовета Виктор Щербина. Всех их на “Миротворце” обвиняют в мародерстве.

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“В сговоре с группой чиновников Военно-гражданской администрации Запорожья, во время войны с российско-фашистскими захватчиками, пользуясь служебным положением, занимался разграблением гуманитарной помощи, в частности, международной”, - отмечается в профилях чиновников.

Добавим

Имена указанных чиновников упоминаются в постановлении Высшего Антикоррупционного суда о разрешении на проведение обысков, копию которого опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Отметим, что всего в постановлении упоминаются почти 20 должностных лиц. В то же время пока подозрения указанным лицам не объявлены.





Напомним

О фактах вероятного хищения гуманитарной помощи в Запорожье было известно еще в апреле. Тогда местный волонтер жаловалась на действия заместителя председателя ОГА Златы Некрасовой.

Впоследствии к расследованию этого дела подключилась нардеп из Запорожья Юлия Яцык. Она направляла депутатские обращения главе ОГА Старуху с требованием объяснить, как распределялась полученная гуманитарная помощь. Вместе с тем Яцык отметила, запорожскими правоохранителями было открыто уголовное производство по хищению гуманитарки, однако областной прокурор Виктор Приходько завел дело в тупик, изменив его подследственность.

По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, запорожские правоохранители покрывали схемы с хищением гуманитарной помощи, поэтому дело и не расследовалось должным образом.

Добавим, что сейчас Офис Генпрокурора проводит проверку в органах прокуратуры, в частности, в прифронтовых регионах. В правоохранительном комитете Верховной Рады считают, что, в том числе должна быть проведена проверка и руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько.