Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой УЕФА Александером Чефериным и сообщил, что рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении украинских спортсменов из российского плена. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение Зеленского в Twitter.

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"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной, за принципиальную позицию и поддержку перезапуска Украинской Премьер-Лиги. Также рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - сообщил президент Украины.

Напомним

3 июля во время встречи с президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, 13 попали в плен.