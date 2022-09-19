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Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов

Зеленский рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой УЕФА Александером Чефериным и сообщил, что рассчитывает на помощь УЕФА в освобождении украинских спортсменов из российского плена. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сообщение Зеленского в Twitter.

Цитата

"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александером Чефериным. Поблагодарил за солидарность с Украиной, за принципиальную позицию и поддержку перезапуска Украинской Премьер-Лиги. Также рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", - сообщил президент Украины.

Напомним

3 июля во время встречи с президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны погибли 89 украинских спортсменов, 13 попали в плен.

Источник: УНН
Теги: УЕФА, война, Владимир Зеленский
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