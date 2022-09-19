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россия ведет гибридную войну против Европы, евопейцы видят ее в платежках - Подоляк

россия ведет гибридную войну против Европы, евопейцы видят ее в платежках - Подоляк

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в Twitter, что россия уже ведет гибридную войну против Европы, европейцы видят ее в своих платежках, пишет УНН.

Цитата

"Надо понимать: россия уже ведет гибридную войну против Европы. Европейцы видят ее в своих платежках. Победа Украины освободит Европу от российского шантажа и положит конец космическим тарифам. Танки и БМП – наименьшая инвестиция, которую можно сделать в благосостояние европейских семей сегодня", - написал Подоляк.

Дополнение

Стоимость электроэнергии от немецкой энергетической компании German Power на 2023 год впервые преодолела отметку в 1000 евро (993 доллара) за 1 МВт/ч на фоне усиления энергетического кризиса в регионе.

Цена на газ в Европе превысила 3000 долларов за тысячу кубометров.

Источник: УНН
Теги: Россия, цены, война, Европа, Михаил Подоляк
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