Зеленский предлагает передать местное руководство в ряде городов Донецкой области главам ГВА

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде упорядочить местное руководство в ряде городов Донецкой области. Соответствующий проект постановления №8054 от 19 сентября размещен на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, документом предлагается установить, что в период действия военного положения в Украине и 30 дней после его прекращения или отмены:

1) начальники Добропольской, Мирноградской, Покровской и Селидовской городских военных администраций Покровского района Донецкой области:

кроме полномочий, отнесенных к их компетенции Законом Украины "О правовом режиме военного положения", осуществляют полномочия соответствующих городских советов, их исполнительных комитетов, соответствующих городских голов;

могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующего городского совета (для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или более низкую должность);

2) аппараты Добропольского, Мирноградского, Покровского и Селидовского городских советов и их исполнительные комитеты, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих громад подчиняются начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов в Донецкой области.

Дополнение

Добропольская, Мирноградская, Покровская и Селидовская городские военные администрации Покровского района Донецкой области образованы указом Президента Украины от 1 сентября 2022 года № 620/2022.