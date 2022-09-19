Зеленский о действиях СБУ на освобожденных территориях: у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ работает заметно результативно и "есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле". Об этом он сообщил в обращении к украинцам, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что в "Харьковской области – стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен. У коллаборантов варианты похожи – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, впустит ли их россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины".

Он также поблагодарил Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службу безопасности Украины – "за то, что работает теперь заметно результативно".

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"Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где в частности рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.