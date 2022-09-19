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Завтра будут важные сигналы: Зеленский о подготовке к выступлению на Генассамблее ООН

Завтра будут важные сигналы: Зеленский о подготовке к выступлению на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что "завтра будет очень важный день" - идет подготовка к выступлению на Генассамблее ООН, а также добавил, что "будут важные сигналы от нашего государства", передает УНН.

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"Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важные сигналы от нашего государства", - сказал Зеленский во время обращения.

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Также Зеленский отметил, что примет участие в саммите по вопросам продовольственной безопасности – "это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть что сказать".

"Состоятся также онлайн-встречи с американскими партнерами и инвесторами. Делаем все, чтобы потребности Украины были удовлетворены на всех уровнях: оборона, финансы, экономика, дипломатия", - резюмировал Зеленский.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины, соответствующая резолюция будет подана на рассмотрение 77-й сессии ГА ООН.

Глава министерства иностранных дел рф сергей лавров и несколько сопровождавших его лиц получили американские визы для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский
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