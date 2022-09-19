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Шмыгаль пригласил короля Чарльза ІІІ посетить Украину

Шмыгаль пригласил короля Чарльза ІІІ посетить Украину

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Первой Леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце встретились с королем Великобритании Чарльзом III. Премьер-министр поблагодарил за поддержку Украины и пригласил короля посетить Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram, передает УНН.

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"Имел честь встретиться с Его Величеством Королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени Президента, Правительства и народа Украины по поводу смерти Королевы Елизаветы II. Поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично Его Величества. Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать Короля Чарльза III с визитом в нашей стране", – сообщил Шмыгаль.

Напомним

Первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко с супругой почтили память королевы Елизаветы II.

Источник: УНН
Теги: Украина, король, Денис Шмыгаль
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