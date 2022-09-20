Бельгия намерена прислать Украине больше оружия - Кулеба

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать усилия по разминированию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Детали

Кулеба провел встречу с главой МИД Бельгии Лябиб и проинформировал о Киевском договоре безопасности.

"Мы также согласились, что россия должна отвечать за преступление агрессии против Украины", - отметил он.

Напомним

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб объяснила свой незаконный визит во временно оккупированный Крым в прошлом году. На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Праге она заявила, что сожалеет о нарушениях при пересечении границы.