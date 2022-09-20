Украина и россия договорились об обмене 200 пленных - Эрдоган

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и россия договорились об обмене 200 пленных. Об этом он сообщил в интервью PBS, передает УНН.

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«В Узбекистане я встретился с президентом путиным, и мы провели с ним очень широкие дискуссии. И он фактически показывает мне, что он готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление… По договоренности сторон, будет обменяно 200 удерживаемых», - рассказал Эрдоган.

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Он считает, что благодаря этому будет сделан значительный шаг вперед.

Кроме того, Эрдоган заявил, что после окончания войны все захваченные земли россией должны быть возвращены.

«Если в Украине будет установлен мир, то, конечно, возвращение захваченной земли станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, чего хочется. Господин путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине», - сказал Эрдоган.

Дополнение

7 сентября Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина помнит обо всех украинских пленных, которых удерживают российские оккупанты.