Министры ЕС сегодня обсудят отмену вето - Politico

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министры по делам ЕС стран-членов блока сегодня в Брюсселе обсудят предложения отменить или ограничить единогласный принцип принятия внешнеполитических решений, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Министры по делам ЕС, которые собираются сегодня в Брюсселе, обсудят предложения по отмене или ограничению принципа единогласия по вопросам внешней политики, который предоставляет каждой стране-члену блока право вето по таким вопросам, как санкции против россии", - отмечает издание.

"Я весьма оптимистична в отношении того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством", - заявила в понедельник государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман перед сегодняшней встречей со своими коллегами.

"Мы обсуждаем области, в которых это могло бы быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности", - сказала Люрманн, на фоне того, как реакция всего блока на действия россии неоднократно "останавливалась одной страной-членом". Она добавила: "Я думаю, что это не должно мешать нам действовать в будущем".

Так, издание отмечает, что, к примеру, на прошлой неделе Венгрия единолично заблокировала в ЕС вызов докладчика ООН по нарушениям прав человека россией.

Детали

Как сообщается, министры рассматривают механизм (passerelle clauses), который позволяет странам ЕС переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС. Согласно документу Совета ЕС, "несколько делегаций открыты или готовы рассмотреть возможность использования" этого механизма, но "из-за очень политически чувствительного характера этого вопроса… указывают, что им требуется дополнительное время для ответа на этот вопрос", отмечает издание.

Дополнение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в июне отметил, что ЕС должен пересмотреть процесс принятия решений - с обсуждением возможности отказа от единогласия по вопросам внешней политики.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тогда также заявил, что ЕС больше не может позволить себе вето отдельных стран во внешней политике.