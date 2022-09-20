Великобритания планирует выделить Украине около 2,6 млрд долл. военной помощи в 2023 году - FT

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На этой неделе премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует объявить о предоставлении Украине военной помощи в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов (около 2,6 млрд долларов) в 2023 году, сообщает издание The Financial Times, передает УНН.

Детали

Лиз Трасс планирует объявить о новой военной помощи Киеву во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, пишет FT. Ожидается, что премьер-министр Британии прибудет в Нью-Йорк во вторник, 20 сентября, "с твердым намерением поддерживать Украину на каждом шагу".

Отмечается, что поездка Трасс, где она также примет участие в двусторонних переговорах с президентом США Джо Байденом, "знаменует собой возвращение нормальной политики в Британии после 10 дней национального траура и начало решающей недели для ее правительства".

Кроме этого, премьер-министр Британии использует свое выступление в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева после последних успехов ВСУ в войне с российскими оккупантами. Ранее она заявляла, что москва "должна покинуть всю Украину", включая временно оккупированный в 2014 году полуостров Крым.

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Добавим

Британское правительство ранее заявило, что Лондон уже стал вторым по величине военным донором для Украины, когда выделил 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году. Сообщается, что с 2015 года Британия провела военные учения среди 27 000 украинских военнослужащих, а также предоставила сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронированных машин и другое оборудование.

Союзники Трасс утверждают, что на прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил, что Украина получит от Великобритании шесть подводных дронов для обнаружения мин.