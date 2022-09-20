гауляйтер сальдо заявил о решении провести "референдум" в Херсонской области

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области владимир салдо заявил о принятии решения о проведении "референдума" о вхождении региона в состав рф, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По его словам, в оккупационной "администрации" "приняли решение подготовить и провести" псевдореферендум.

Дату "референдума", как отмечается, он не назвал.

Тем временем во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области, по сообщениям росСМИ, согнали "съезд жителей Запорожской области" по проведению "референдума" о вхождении в состав россии.

Дополнение

Эти заявления последовали после похожих "объявлений" "днр" и "лнр". Так, главарь так называемой "днр" денис пушилин 19 сентября призвал "главу" "лнр" леонида пасечника объединить усилия, направленные на подготовку "референдума" о присоединении к россии. Тогда же, 19 сентября, так называемые "общественные палаты" "лнр" и "днр" потребовали немедленного проведения "референдумов".

После этого заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в Telegram назвал и цель таких "референдумов", заговорив, что россия якобы сможет официально заявлять о "посягательстве" на "территорию".

Изначально кремль планировал проведение "референдумов" о вхождении в состав россии нескольких оккупированных регионах Украины 11 сентября. Кроме Донецкой и Луганской областей, это планировалось также в Херсонской и Запорожской.

Позже секретарь партии "единая россия" андрей турчак заявил, что следует приурочить "референдумы" ко дню народного единства - 4 ноября.

Однако впоследствии росСМИ сообщалось, что после этого в администрации путина произошел скандал, турчак получил "нагоняй" за слова о 4 ноября, и что администрация путина отложила подготовку к референдуму на оккупированных территориях после контрнаступления ВСУ.