Немецкие депутаты планируют визит в россию и на восток Украины - Мельник назвал это "поддержкой войны рф на истребление"
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Группа депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) планирует совершить визит в россию и на восток Украины, сообщают на сайте фракции AfD в федеральной земле Саксония-Анхальт. Посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter назвал такое решение "поддержкой российской войны на истребление", информирует УНН.
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"Чтобы получить собственное представление о гуманитарной ситуации, кроме просмотра репортажей, подвергшихся критике, трансграничная делегация отправится в Восточную Европу в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в состав делегации войдут члены фракции "Альтернативы для Германии" Ганс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.
Во фракции AfD сообщили, что предпосылками поездки стал социологический опрос партии, согласно которому "более трети всех жителей Саксонии-Анхальт не чувствуют, что немецких СМИ подают объективную информацию относительно российско-украинского конфликта".
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На решение депутатов отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"На следующей неделе депутаты посетят оккупированную Москвой восточную Украину, чтобы поддержать российскую войну на уничтожение. Это уголовное преступление (подстрекательство к преступлению агрессии, §80a StGB). Господин Гальденванг (президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Томас Гандельванг - ред.), время действовать", - написал Мельник в Twitter.
‼️@AfD Abgeordnete besuchen nächste Woche die von Moskau besetzte Ostukraine, um denVernichtungskrieg zu unterstützen.— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 18, 2022
Hier liegt ein Straftatbestand (Aufstacheln zum Verbrechen der Aggression,
§80a StGB) vor.
Herr Haldenwang, Zeit zu handeln @BfV_Bund https://t.co/dgq01mRYYu pic.twitter.com/9Ppi5o3tlG