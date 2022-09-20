Немецкие депутаты планируют визит в россию и на восток Украины - Мельник назвал это "поддержкой войны рф на истребление"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Группа депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) планирует совершить визит в россию и на восток Украины, сообщают на сайте фракции AfD в федеральной земле Саксония-Анхальт. Посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter назвал такое решение "поддержкой российской войны на истребление", информирует УНН.

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"Чтобы получить собственное представление о гуманитарной ситуации, кроме просмотра репортажей, подвергшихся критике, трансграничная делегация отправится в Восточную Европу в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в состав делегации войдут члены фракции "Альтернативы для Германии" Ганс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.

Во фракции AfD сообщили, что предпосылками поездки стал социологический опрос партии, согласно которому "более трети всех жителей Саксонии-Анхальт не чувствуют, что немецких СМИ подают объективную информацию относительно российско-украинского конфликта".

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На решение депутатов отреагировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На следующей неделе депутаты посетят оккупированную Москвой восточную Украину, чтобы поддержать российскую войну на уничтожение. Это уголовное преступление (подстрекательство к преступлению агрессии, §80a StGB). Господин Гальденванг (президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Томас Гандельванг - ред.), время действовать", - написал Мельник в Twitter.