УЕФА не отстранил тренера сборной Украины Петракова после "истерики" россиян: назначил штраф

КИЕВ. 20 сентября. УНН. УЕФА оштрафовал главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова за высказывания о войне с россией. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко во вторник, 20 сентября, в Facebook, пишет УНН.

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"Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, ибо их нелепую жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, что никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет честь оплатить", - написал Павелко.

Ранее

россия обратилась к УЕФА с требованием отстранить тренера сборной Украины.