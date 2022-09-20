"Так выглядит страх разгрома": у Зеленского прокомментировали подготовку рф "референдумов"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "страшилки" россии о подготовке проведения "референдумов" выглядит как страх разгрома, ведь враг боится и примитивно манипулирует, передает УНН.

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«Наивный шантаж угрозами и страшилками «референдумов», «мобилизаций» от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу возможно ликвидировать только силой», - написал Ермак в Telegram.

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Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области владимир сальдо заявил о принятии решения о проведении "референдума" по вхождению региона в состав рф.

Тем временем во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области, по сообщениям росСМИ, согнали "съезд жителей Запорожской области" по проведению "референдума" о вхождении в состав россии.

Эти заявления последовали после похожих "объявлений" "днр" и "лнр". Так, главарь так называемой "днр" денис пушилин 19 сентября призвал "главу" "лнр" леонида пасечника объединить усилия, направленные на подготовку "референдума" о присоединении к россии. Тогда же, 19 сентября, так называемые "общественные палаты" "лнр" и "днр" потребовали немедленного проведения "референдумов".



После этого заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в Telegram назвал и цель таких "референдумов", заговорив, что россия якобы сможет официально заявлять о "посягательстве" на "территорию".

Изначально кремль планировал проведение "референдумов" о вхождении в состав россии нескольких оккупированных регионах Украины 11 сентября. Кроме Донецкой и Луганской областей, это планировалось также в Херсонской и Запорожской.

Позже секретарь партии "единая россия" андрей турчак заявил, что следует приурочить "референдумы" ко дню народного единства - 4 ноября.

Однако впоследствии росСМИ сообщалось, что после этого в администрации путина произошел скандал, турчак получил "нагоняй" за слова о 4 ноября, и что администрация путина отложила подготовку к референдуму на оккупированных территориях после контрнаступления ВСУ.