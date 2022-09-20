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В "днр" и "лнр" назначили даты "референдума" на 23-27 сентября - росСМИ

В "днр" и "лнр" назначили даты "референдума" на 23-27 сентября - росСМИ

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф, сообщают российские государственные СМИ, пишет УНН.

Детали

Псевдореферендум о вхождении так называемой "лнр" в состав рф назначили с 23 по 27 сентября, пишут росСМИ со ссылкой на так называемого "первого заместителя спикера парламента". Со ссылкой на "народный совет" так называемой "днр" росСМИ также пишут, что псевдореферендум "днр" тоже планируют с 23 по 27 сентября.

При этом издание "Медуза" со ссылкой на два близких к администрации президента рф источника пишет, что на оккупированных территориях Украины - в Запорожской и Херсонской областях - "референдумы" также запланированы с 23 по 27 сентября.

Ранее

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "страшилки" россии о подготовке проведения "референдумов" выглядит как страх разгрома, ведь враг боится и примитивно манипулирует.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Запорожье и Запорожская область, референдумы, Херсон и Херсонская область, Луганск и Луганская область
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