Поступают продукты и лекарства: Зеленский заявил, что освобожденные районы Харьковщины наконец могут жить

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на деоккупированные территории Харьковщины начали поступать продукты, пенсии, восстанавливается инфраструктура, передает УНН.

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"Сейчас освобожденные районы Харьковщины наконец-то могут жить – поступают продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привезли пенсии, восстанавливаем работу транспорта, железной дороги. Придет время – отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока что под оккупацией. И про Херсон, и про Бердянск, и про Донецк, и про Луганск, и про Мариуполь. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ работает заметно результативно и "есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле".