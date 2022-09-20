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Поступают продукты и лекарства: Зеленский заявил, что освобожденные районы Харьковщины наконец могут жить

Поступают продукты и лекарства: Зеленский заявил, что освобожденные районы Харьковщины наконец могут жить

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на деоккупированные территории Харьковщины начали поступать продукты, пенсии, восстанавливается инфраструктура, передает УНН.

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"Сейчас освобожденные районы Харьковщины наконец-то могут жить – поступают продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привезли пенсии, восстанавливаем работу транспорта, железной дороги. Придет время – отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока что под оккупацией. И про Херсон, и про Бердянск, и про Донецк, и про Луганск, и про Мариуполь. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" – сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ работает заметно результативно и "есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле".

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский
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