На сессию ПАСЕ хотят вынести декларацию по правам пленных украинских военных

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что было принято решение о подготовке декларации по безопасности и правам украинских военных, попавших в плен, для представления на сессии ПАСЕ, передает УНН.

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«В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными состоялась встреча руководящего состава штаба с народными депутатами Украины и Уполномоченным Верховной Рады по правам человека. (...) В рамках встречи был принят ряд решений. Среди основных – подготовка декларации по безопасности и правам украинских военных, попавших в плен, для представления на сессии ПАСЕ», - говорится в сообщении штаба в Telegram.

Детали

Также сообщается, что были обсуждены предложения по основным нарративам в дальнейших обращениях украинской стороны в Международный Комитет Красного Креста и Международную миссию ООН в Украине, Европейский суд по правам человека.

Дополнение

ПАСЕ поддержала создание трибунала по военным преступлениям рф в Украине.