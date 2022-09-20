Боррель: миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министры иностранных дел Европейского Союза обсудили создание миссии по оказанию военной помощи. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, решение о миссии может быть принято во время следующей встречи глав МИД в октябре, пишет УНН.

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"Я надеюсь, что во время следующей встречи глав МИД в октябре, мы сможем принять решение (о создании миссии по военной помощи Украине, ред.), что очень быстро для европейских стандартов", - сказал Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Нью-Йорке.

Детали

Боррель сообщил, что вопрос о создании миссии министры обсудили "сразу после сезона отпусков" в начале сентября, и добавил, что они намерены рассмотреть конкретные предложения по формату этой миссии в октябре.

Дипломат также отметил, что решение, в первую очередь, должно быть согласовано с украинской стороной.

"Как вы понимаете, сначала они должны быть согласованы с украинцами: каковы их потребности и как мы можем привнести добавленную стоимость в эту миссию. Работа продолжается. Я надеюсь, что к следующему Совету министров ЕС, потому что нет никакой такой встречи до этого, решение будет принято", - сообщил он.

Напомним

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши выступили за создание специальной европейской миссии для обучения украинских вооруженных сил в ЕС.