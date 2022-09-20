Принят евроинтеграционный закон о совершенствовании осуществления аудиторской деятельности

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ осуществления аудиторской деятельности в Украине. Об этом сообщил председатель налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

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Гетманцев, в своем Телегра-канале объяснил, что этот законодательный акт, определенный как евроинтеграционный, имплементирующий положения Директивы Европейского Парламента и Совета (ЕС) от 17 мая 2006 года № 2006/43/ЕС и которым, в частности:

• усовершенствованы нормы относительно информации, которая приводится в аудиторском отчете по результатам обязательного аудита финансовой отчетности предприятия;

• имплементированы нормы европейского законодательства, по обеспечению однозначности содержания аудиторского отчета, недопущению влияния регуляторов на содержание аудиторского отчета по аудиту финансовой отчетности;

• уточнен состав запрещенных неаудиторских услуг и т.д.

«Важно также, что этот Закон повышает роль профессиональных организаций, поскольку им делегируют определенные полномочия (профобучение и контроль качества)», - добавил нардеп.

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