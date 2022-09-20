гауляйтер сальдо назначил "референдум" в Херсонской области на те же даты, что "л/днр"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Гауляйтер временно оккупированной части Херсонской области владимир сальдо назначил проведение "референдума" о вхождении региона в состав рф на 23-27 сентября, сообщают росСМИ, пишет УНН.

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Как сообщается, он якобы подписал соответствующий "указ".

Дополнение

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

При этом издание "Медуза" со ссылкой на два близких к администрации президента рф источника пишет, что на оккупированных территориях Украины - в Запорожской и Херсонской областях "референдумы" также запланированы с 23 по 27 сентября.

В то же время сегодня во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области, по сообщениям росСМИ, согнали "съезд жителей Запорожской области" о проведении "референдума" о вхождении в состав россии.

Член псевдооргана оккупантов "военно-гражданской администрации" рогов там сказал, по данным росСМИ, что для проведения "референдума" все готово, он может состояться уже в ближайшие дни.