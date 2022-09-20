Родителям в случае рождения третьего ребенка разрешили демобилизацию

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, согласно которому военнослужащие имеют право на демобилизацию, если у них родился третий ребенок во время военной службы. За проголосовал 331 нардеп, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

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«Те мужчины, которые имеют на содержании троих детей – не подлежат мобилизации. Но если отец вступил в ряды ВСУ, а третий ребенок родился уже после этого – ранее он не имел права на демобилизацию. В первые дни полномасштабного вторжения многодетные мужчины были мобилизованы в ряды ВСУ. Они имели право призываться по собственному желанию, но на практике это работало не везде. А некоторые, понимая колоссальную опасность, которая нависла над государством, сознательно отказались от отсрочки – и тоже мобилизовались. Но сейчас уже должны возвращаться к своей многодетной семье», – сообщил Гончаренко.

Детали

Отныне согласно закону будет действовать, по его словам, еще одна причина для увольнения с военной службы во время военного положения: наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет. Поэтому, если ребенок родился уже во время службы, или семейные обстоятельства заставляют вернуться, то военный будет иметь право на демобилизацию.

Напомним

В Украине могут освободить от мобилизации воспитателей детских садов и спортивных тренеров.