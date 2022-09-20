Получат отличный от ожидаемого результат: Минобороны Украины отреагировало на планы рф по "референдумах"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Минобороны Украины в Twitter отреагировало на планы рф о "референдумах" на временно оккупированных территориях о присоединении к россии, отметив, что рашисты получат отличный от ожидаемого результат, пишет УНН.

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"Рашисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года", - заявили в Минобороны Украины.

Русисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум по аншлюсу Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат гитлеровский’результат 1945 г. —— Оборона Украины (@DefenceU) 20 сентября 2022

Дополнение

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

При этом издание "Медуза" со ссылкой на два близких к администрации президента рф источника пишет, что на оккупированных территориях Украины - в Запорожской и Херсонской областях "референдумы" также запланированы с 23 по 27 сентября.

Впоследствии гауляйтер сальдо назначил "референдум" в Херсонской области на те же даты, что и "л/днр".

В то же время сегодня во временно занятом оккупантами Мелитополе в Запорожской области, по сообщениям росСМИ, согнали "съезд жителей Запорожской области" по проведению "референдума" о вхождении в состав россии. Член псевдооргана оккупантов "военно-гражданской администрации" рогов там сказал, по данным росСМИ, что для проведения "референдума" все готово, он может состояться уже в ближайшие дни.