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Украинцы вскоре смогут приобрести военные облигации в «Дія»: детали

Украинцы вскоре смогут приобрести военные облигации в «Дія»: детали

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В приложении «Дія» вскоре появится услуга покупки военных облигаций, которая позволит спонсировать победу Украины над армией рф и получить от этого гарантированную прибыль, передает УНН.

Цитата

«Дія станет площадкой для партнеров и пользователей, где банки смогут продавать облигации, а пользователи - покупать, без комиссии и дополнительных платежей», - говорится в сообщении.

Детали

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, каждая облигация будет иметь название временно оккупированного города.

«То есть покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым - финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг», - подчеркнул он.

Дополнение 

За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен.

Пользователям государственного сервиса «Дия» стал доступен новый документ. Теперь можно получить справку о доходах. 

Источник: УНН
Теги: война, облигации
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