В Украине хотят освободить некоторых специалистов от мобилизации: перечень профессий

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. «За» – 305 голосов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Согласно законопроекту, могут быть забронированы военнообязанные, которые работают:

⁃ в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

⁃ на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доведенных мобилизационных заданий (заказов);

⁃ на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;

⁃ на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным КМУ.

Порядок и критерии бронирования военнообязанных на военное время определяются КМУ.

Напомним

В Украине могут освободить от мобилизации воспитателей детских садов и спортивных тренеров.