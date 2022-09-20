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В Украине хотят освободить некоторых специалистов от мобилизации: перечень профессий

В Украине хотят освободить некоторых специалистов от мобилизации: перечень профессий

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №7687 о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. «За» – 305 голосов. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Согласно законопроекту, могут быть забронированы военнообязанные, которые работают:
⁃ в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;
⁃ на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доведенных мобилизационных заданий (заказов);
⁃ на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей армии;
⁃ на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным КМУ.

Порядок и критерии бронирования военнообязанных на военное время определяются КМУ.

Напомним

В Украине могут освободить от мобилизации воспитателей детских садов и спортивных тренеров.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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