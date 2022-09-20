Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,51 0,0457 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Сезонные заболевания и COVID-19: эпидемиолог рассказала о прогнозах и как обезопасить себя
Сезонные заболевания и COVID-19: эпидемиолог рассказала о прогнозах и как обезопасить себя
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11310

Потеря времени, необходимого для бегства - Подоляк о намерениях россии провести "референдумы"

Потеря времени, необходимого для бегства - Подоляк о намерениях россии провести "референдумы"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на намерения россии провести так называемые референдумы на оккупированных территориях, передает УНН.

Цитата

«Россияне решили асимметрично ответить на контрнаступление Украины. Они думают, что незаконный «референдум» сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попробуйте… Будет интересно…», – написал Подоляк.

Напомним

Псевдореферендумі о вхождении временно оккупированных территорий в состав рф назначили с 23 по 27 сентября.

Источник: УНН
Теги: Россия, референдумы, война, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.