Потеря времени, необходимого для бегства - Подоляк о намерениях россии провести "референдумы"

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на намерения россии провести так называемые референдумы на оккупированных территориях, передает УНН.

Цитата

«Россияне решили асимметрично ответить на контрнаступление Украины. Они думают, что незаконный «референдум» сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации побега, на новое шоу? Попробуйте… Будет интересно…», – написал Подоляк.

Напомним

Псевдореферендумі о вхождении временно оккупированных территорий в состав рф назначили с 23 по 27 сентября.