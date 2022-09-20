Парламент создал ВСК по фактам вероятного хищения гуманитарной помощи

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Верховной Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт парламента.

Детали

За соответствующий проект постановления проголосовали 273 народных депутата.

Согласно проекту постановления, возглавил ВСК “Слуга народа” Сергей Козырь, его заместитель - Сергей Вельможный из депутатской группы “Довіра”. Также в состав ВСК вошли Руслан Горбенко, Сергей Демченко, Артем Культенко, Владлен Неклюдов, Юрий Павленко, Максим Ткаченко, Галина Третьякова, Павел Фролов и Александр Юрченко.

Напомним

30 августа СБУ и НАБУ провели ряд обысков в Запорожье, в частности в горсовете по делу о возможном незаконном присвоении гуманитарной помощи ТОП-чиновниками в Запорожской области.

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Отметим, что ранее факты возможного хищения расследовали запорожские правоохранители, однако, по словам нардепа Юлии Яцык, местный прокурор завел дело в тупик. А экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что запорожские правоохранители покрывали преступные схемы.

Отметим, что руководителя Запорожской областной прокуратуры Виктора Приходько сейчас просят уволить запорожские бизнесмены. По их словам, он не только закрывает глаза на разворовывание гуманитарки в регионе, а еще и выполняет частные заказы и уничтожает местный бизнес.

В правоохранительном комитете ВР считают необходимым проверить Приходько в рамках масштабной проверки органов прокуратуры, инициированной Офисом Генпрокурора.