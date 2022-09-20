Оккупанты готовят все "референдумы" на 23-27 сентября: гауляйтер балицкий объявил на Запорожье

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Алицкий объявил о проведении "референдума" о вхождении региона в состав рф на 23-27 сентября, сообщают росСМИ, пишет УНН.

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Как сообщается, он также отметил, что подписал "указ" о формировании "добровольческих батальонов".

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В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

Позже гауляйтер сальдо назначил "референдум" в Херсонской области на те же даты, что и "л/днр".

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в Telegram назвал и цель таких "референдумов", заговорив, что россия якобы сможет официально заявлять о "посягательстве" на "территорию".