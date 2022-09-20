Боррель призвал немедленно освободить осужденных в Луганске наблюдателей ОБСЕ

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить работников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые были осуждены оккупационными властями в Луганске, передает УНН.

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"Пользуясь случаем, я хочу привлечь внимание к двум членам ОБСЕ в Украине, которые были приговорены к 13 годам заключения в результате так называемых правовых процедур в Луганске. Они должны быть отпущены безусловно и немедленно", - заявил Боррель.

Кроме этого, отметил главный дипломат ЕС, в течение работы Генеральной Ассамблеи ООН представители Евросоюза будут продолжать поднимать вопрос преступлений россии, совершенных на территории Украины.

"Количество преступлений в зоне боевых действий в Украине продолжает расти. Эти зверства не могут оставаться без наказания виновных. Мы будем продолжать поддерживать Украину в этом смысле, в рамках сотрудничества команд по расследованию, поддерживая Международный уголовный суд и усилия вспомогательной миссии ЕС в Украине", - подытожил он.

Ранее

В апреле 2022 года ОБСЕ выразила "крайнюю обеспокоенность" относительно задержания четырех ее сотрудников на территориях, занятых пророссийскими сепаратистами на востоке Украины и призвала "немедленно освободить людей".

Что предшествовало

ОБСЕ развернула миссию на востоке Украины в 2014 году после аннексии Крыма россией, однако срок ее мандата истек 31 марта этого года, после того, как россия обвинила наблюдателей в предвзятости и не стала продлевать разрешение на их работу на границе с непризнанными республиками.

В самопровозглашенных "республиках" "днр" и "лнр" ранее потребовали у наблюдателей ОБСЕ покинуть территорию до конца этого месяца. В апреле представители самопровозглашенной "лнр" сообщали о задержании наблюдателей по подозрению в госизмене и "передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам".