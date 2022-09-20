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Центр СтратКома: новое обострение "референдумной" темы связано с поражениями рф на фронте

Центр СтратКома: новое обострение "референдумной" темы связано с поражениями рф на фронте

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП объяснил, что все российские псевдореферендумы на оккупированных территориях являются фикцией, которая не изменит курса на деоккупацию, пишет УНН.

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"С точки зрения международного права и для дальнейших действий Украины и партнеров, все российские псевдореферендумы – обычная фикция, которая не изменит курса на деоккупацию. Новое обострение «референдумной» темы связано с поражениями рф на фронте", - отметили в Центре СтратКома в Telegram.

Детали

В ведомстве отметили, что "немедленных референдумов" во временно оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областях требуют представители их российских администраций. И что проведение россией новых псевдореферендумов и объявление об аннексии новых украинских территорий закроет любую возможность для переговоров и усилит западную поддержку Украины.

"Болезненный вопрос о «референдумах» лучше всего снимает с повестки дня ВСУ – Харьковская область тому пример", - отметили в Центре СтратКома.

Также там указали, что подготовка и организация проведения оккупационных псевдореферендумов – уголовное преступление, за которое будут нести ответственность все к этому причастные.

Напомним

Псевдореферендумы о вхождении временно оккупированных территорий в состав рф захватчики и коллаборанты назначили с 23 по 27 сентября.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Россия, Запорожье и Запорожская область, референдумы, война, Херсон и Херсонская область, Луганск и Луганская область
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