В рф ожидают срочных обращений путина и шойгу: возможны заявления о "референдумах" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В россии сегодня ожидают срочных обращений президента владимира путина и министра обороны сергея шойгу. По данным росСМИ, возможны заявления о "референдумах" на оккупированных территориях Украины, передает УНН.

Детали

Сначала росСМИ писали, что владимир путин может выступить сегодня, 20 сентября, с заявлением о "референдумах" на территории так называемых "днр", "лнр", а также Херсонской и Запорожской областей.

Впоследствии стало известно, что министр обороны рф сергей шойгу также может обратиться к россиянам вечером, 20 сентября.

Дополнение

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

Впоследствии гауляйтер сальдо назначил "референдум" на Херсонщине на те же даты, что и "л/днр".

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в Telegram назвал и цель таких "референдумов", заговорив, что россия якобы сможет официально заявлять о "посягательстве" на "территорию".

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их - фейковые "референдумы" ничего не изменят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После новостей о подготовке "референдумов" оккупированных территорий Украины на российских биржах начался обвал акций