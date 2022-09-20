Получат результат Гитлера 1945 года: в Минобороны резко отреагировали на заявления о "референдумах" на оккупированных территориях Украины

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Министерстве обороны Украины резко отреагировали на заявления о "референдумах" на оккупированных территориях Украины и отметили, что рашисты-реконструкторы получат результат Гитлера 1945 года, передает УНН.

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"рашисты-реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

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Дополнение

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

Впоследствии гауляйтер сальдо назначил "референдум" на Херсонщине на те же даты, что и "л/днр".

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в Telegram назвал и цель таких "референдумов", заговорив, что россия якобы сможет официально заявлять о "посягательстве" на "территорию".

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их - фейковые "референдумы" ничего не изменят.

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