Новости: Политика
20 сентября 2022, 18:25 • Тоня Туманова • 6030
Зеленский поговорил с Эрдоганом: речь шла об актуальных вопросах безопасности
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает УНН.
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"Провел телефонный разговор с Президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", - написал Зеленский.
Детали
Как пишет Анадолу, в Управлении связей Администрации президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся перед выступлением главы турецкого государства на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним
19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что "завтра будет очень важный день" - идет подготовка к выступлению на Генассамблее ООН, а также добавил, что "будут важные сигналы от нашего государства".
Источник: УНН
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