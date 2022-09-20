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Зеленский поговорил с Эрдоганом: речь шла об актуальных вопросах безопасности

Зеленский поговорил с Эрдоганом: речь шла об актуальных вопросах безопасности

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, передает УНН.

Цитата

"Провел телефонный разговор с Президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", - написал Зеленский.

Детали

Как пишет Анадолу, в Управлении связей Администрации президента Турции сообщили, что телефонный разговор состоялся перед выступлением главы турецкого государства на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним

19 сентября Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что "завтра будет очень важный день" - идет подготовка к выступлению на Генассамблее ООН, а также добавил, что "будут важные сигналы от нашего государства".

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Турция
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