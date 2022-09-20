Генсек ООН Гуттериш: Такие кризисы, как война в Украине, угрожают будущему человечества

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии ежегодного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что увеличение конфликтов по всему миру, в частности полномасштабное вторжение рф в Украину, "угрожает будущему человечества и судьбе нашей планеты". Он отметил, что Генассамблея должна приложить совместные усилия для восстановления мира, пишет УНН.

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"Сегодня много внимания уделяется российскому вторжению в Украину. Эта война привела к широкомасштабным разрушениям и массовым нарушениям прав человека, гуманитарного права. Последние сообщения о (массовом - ред.) захоронении в Изюме вызывают обеспокоенность. Из-за боевых действий погибли тысячи людей, миллионы вынуждены покинуть собственные дома, миллиарды людей по всему миру из-за этого пострадали. Мы видим угрозу разделения между Западом и Востоком. Риски для глобального мира и безопасности огромны", - заявил Гутерреш.

Детали

В начале своего выступления генсек показал видео корабля с украинским зерном, которое покинуло порт и осуществило экспорт продовольствия в рамках "зерновой сделки" между Турцией, россией и Украиной при посредничестве ООН. Он отметил, что судно "является символом того, что мы можем, когда действуем вместе".

Во время выступления он также отметил, что потеря экспорта зерна и удобрений из Украины и россии повлекла за собой продовольственный кризис, который больше всего повлиял на развивающиеся страны, а также инфляцию в других странах мира.

Гутерреш призвал страны к сотрудничеству и диалогу. По его словам, это единственный путь для прекращения конфликтов по всему миру, в частности войны в Украине.

"Давайте работать как единое целое, как мировая коалиция, как объединенные нации", - заявил он.

Напомним

Накануне ежегодного саммита ООН Гутерреш заявил, что провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили черноморскую "зерновую инициативу", контролируемую Россией Запорожскую АЭС и вопрос военнопленных.