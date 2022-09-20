Генсек ООН Гуттериш: Такие кризисы, как война в Украине, угрожают будущему человечества
Антониу Гутерреш
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии ежегодного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что увеличение конфликтов по всему миру, в частности полномасштабное вторжение рф в Украину, "угрожает будущему человечества и судьбе нашей планеты". Он отметил, что Генассамблея должна приложить совместные усилия для восстановления мира, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня много внимания уделяется российскому вторжению в Украину. Эта война привела к широкомасштабным разрушениям и массовым нарушениям прав человека, гуманитарного права. Последние сообщения о (массовом - ред.) захоронении в Изюме вызывают обеспокоенность. Из-за боевых действий погибли тысячи людей, миллионы вынуждены покинуть собственные дома, миллиарды людей по всему миру из-за этого пострадали. Мы видим угрозу разделения между Западом и Востоком. Риски для глобального мира и безопасности огромны", - заявил Гутерреш.
Детали
В начале своего выступления генсек показал видео корабля с украинским зерном, которое покинуло порт и осуществило экспорт продовольствия в рамках "зерновой сделки" между Турцией, россией и Украиной при посредничестве ООН. Он отметил, что судно "является символом того, что мы можем, когда действуем вместе".
Во время выступления он также отметил, что потеря экспорта зерна и удобрений из Украины и россии повлекла за собой продовольственный кризис, который больше всего повлиял на развивающиеся страны, а также инфляцию в других странах мира.
Гутерреш призвал страны к сотрудничеству и диалогу. По его словам, это единственный путь для прекращения конфликтов по всему миру, в частности войны в Украине.
"Давайте работать как единое целое, как мировая коалиция, как объединенные нации", - заявил он.
Напомним
Накануне ежегодного саммита ООН Гутерреш заявил, что провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили черноморскую "зерновую инициативу", контролируемую Россией Запорожскую АЭС и вопрос военнопленных.