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В Украине появятся пожарные-добровольцы, Рада приняла законопроект

В Украине появятся пожарные-добровольцы, Рада приняла законопроект

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №7557, согласно которому предлагается создание сети пожарных-добровольцев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии “Слуга народа”, передает УНН.

Цитата

«В условиях войны, когда большое количество спасателей ГСЧС привлекается к ликвидации пожаров, которые возникают из-за вражеских обстрелов, катастрофически не хватает спасателей для защиты от пожаров местных общин. Именно поэтому в Украине предлагают создать сеть пожарных-добровольцев», – говорится в сообщение.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект, которым создали единый центр приема и обработки экстренных вызовов, что позволит использовать единый телефонный номер - "112".

Источник: УНН
Теги: пожарники
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