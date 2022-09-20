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путин, вероятно, готовится к мобилизации - Белый дом

путин, вероятно, готовится к мобилизации - Белый дом

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, ссылаясь на американскую разведку, что возможно президент рф владимир путин готовится к мобилизации российского населения. Об этом информирует УНН.

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«путин, возможно, готовится объявить мобилизацию», – сообщил Салливан.

Он также добавил, что в Белом доме никогда не признают результаты так называемых референдумов на оккупированной территории Украины.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что объявление в рф всеобщей мобилизации будет значительным ударом по режиму путина. Это будет означать признание, что россия не смогла выполнить все поставленные задачи, что так называемая “специальная операция” не достигла результата и то, что идёт реальная война.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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