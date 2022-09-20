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Несовместимо с дальнейшим членством рф в ОБСЕ: Украина осудила "приговор лнр" сотрудникам мониторинговой миссии

Несовместимо с дальнейшим членством рф в ОБСЕ: Украина осудила "приговор лнр" сотрудникам мониторинговой миссии

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины осудило “приговор” так называемого суда "лнр" о лишении свободы на 13 лет сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Дмитрия Шабанова и Максима Петрова. Об этом информирует УНН.

Цитата

"МИД Украины решительно осуждает срежиссированный российской оккупационной администрацией так называемый “приговор верховного суда лнр” о лишении на 13 лет свободы сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине из числа местного персонала - Дмитрия Шабанова и Максима Петрова - по надуманным обвинениям в “государственной измене”. Многомесячное незаконное лишение свободы, а также террористические методы обращения с представителями персонала ОБСЕ в Украине на временно оккупированной Россией территории в Донецкой и Луганской областях является несовместимым с дальнейшим членством рф в ОБСЕ», – говорится в сообщении.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно освободить работников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые были осуждены оккупационными властями в Луганске.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, МИД, Россия, Украина
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