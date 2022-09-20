"Наш мир горит": Генсек ООН призвал мировых лидеров бороться с климатическими изменениями

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что "наш мир горит", а климатический кризис неизбежен. Для того чтобы преодолеть проблему изменения климата, добавил он, страны должны заставить энергетические компании направить часть своих сверхприбылей на помощь пострадавшим от этих изменений, передает УНН.

Цитата

"Сегодня я призываю все экономически развитые страны обложить налогом прибыль компаний, занимающихся ископаемым топливом", - сказал Гутерреш: "Эти средства должны быть перенаправлены двумя путями: странам, которые несут потери и убытки, вызванные климатическим кризисом, и людям, которые борются с ростом цен на продовольствие и энергию".

Детали

Генсек ООН обвинил энергетические компании в том, что они "пируют" и получают значительные прибыли, пока "семейные бюджеты сокращаются, а наша планета горит". Во время своего выступления он заявил, что климатический кризис является "определяющей проблемой нашего времени", которую правительства стран мира должны решать в первую очередь.

Во время речи Гутерреш упомянул об экстремальных погодных условиях, вызванных деятельностью человека: разрушительные наводнения в Пакистане, повышение температур в европейских странах и другие стихийные бедствия. По его словам, наибольший ущерб в результате изменений климата понесли более бедные государства.

Он призвал бороться с выбросами парниковых газов и зависимостью от ископаемых видов топлива (нефти, газа и угля), отметив, что 80% мировых выбросов парниковых газов производят 20 крупнейших экономик мира. Вместо этого он предлагает ускорить переход на возобновляемые источники энергии, чтобы достичь поставленных климатических целей.

Напомним

Европейский союз планирует повысить свою цель борьбы с глобальным потеплением в рамках Парижского соглашения по климату.