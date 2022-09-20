Латвия призвала предоставить Украине больше оружия в ответ на организацию россией псефдореферендумов

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс призвал международное сообщество ответить санкциями на организацию псевдореферендумов о присоединении оккупированных украинских территорий и предоставить Украине больше оружия. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.

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«Скорее всего, россия продвигает дальше идею фальшивых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Международное сообщество должно отреагировать на этот шаг, должны быть новые санкции. Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать «нет» российскому шантажу», – написал Ринкевичс.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "страшилки" россии о подготовке проведения "референдумов" выглядит как страх разгрома, ведь враг боится и примитивно манипулирует.

Добавим

В так называемых "днр" и "лнр" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили даты так называемого "референдума" о присоединении к рф на 23-27 сентября.

Впоследствии гауляйтер сальдо назначил "референдум" на Херсонщине на те же даты, что и "л/днр".

Заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев в Telegram назвал и цель таких "референдумов", заговорив, что россия якобы сможет официально заявлять о "посягательстве" на "территорию".

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их - фейковые "референдумы" ничего не изменят.