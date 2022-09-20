Еврокомиссия обсуждает разрешение на перевозки российского угля - Bloomberg

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Европейская комиссия обсуждает разрешение на перевозку некоторых категорий российских товаров, среди которых уголь и удобрения, «для противодействия продовольственной и энергетической безопасности во всем мире. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

«ЕС полностью придерживается того, чтобы санкции не повлияли ненадлежащим образом на торговлю критически важных товаров с третьими странами во всем мире», – заявил представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри.

К таким товарам, как отметил Ферри, относятся товары агропромышленности, такие как удобрения и пестициды, энергетической отрасли и товары первой необходимости. Тем не менее, по его словам, полный запрет угля в ЕС остается в силе.

Но некоторые страны-члены ЕС, в частности Польша и страны Балтии, опасаются ослабления санкций и раскритиковали намерения Еврокомиссии.

Напомним

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров вступил в силу 10 августа.