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Миссия МВФ начнет работу над новой спецпрограммой с Украиной в октябре

Миссия МВФ начнет работу над новой спецпрограммой с Украиной в октябре

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом премьем-министр Украины Денис Шмыгаль договорился с руководительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой в Нью-Йорке, передает УНН.

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"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре... Очертили следующие шаги двустороннего сотрудничества", - написал Шмыгаль.

Добавим

Глава правительства отметил, что поблагодарил Фонд и лично госпожу Георгиеву за быстрое реагирование на вызовы, стоящие перед Украиной из-за российской агрессии, и за предоставление 1,4 млрд долларов помощи.

"Получил заверения, что МВФ остается непоколебимым партнером Украины", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее

Как сообщал УНН, Международный валютный фонд планирует личную миссию для начала переговоров с Украиной по потенциальной программе помощи.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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