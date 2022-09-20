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Харьковский нардеп, выступавший против суверенитета Украины над оккупированными территориями, подал в отставку

Харьковский нардеп, выступавший против суверенитета Украины над оккупированными территориями, подал в отставку

Дмитрий Шенцев

Источник: opposition.org.ua

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дмитрия Шенцева. Об этом сообщил нардеп Бакумов Александр в своем Telegram, пишет УНН.

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"Есть информация, что в Верховную Раду Украины поступило заявление Шенцева Д.А. о сложении полномочий народного депутата Украины. Если да, в ближайшее время Рада рассмотрит Постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата", — говорится в сообщении.

Детали

Шенцев Дмитрий был избран народным депутатом IX созыва по 176 округу в Харьковской области от партии "Оппозиционный Блок". Как народный депутат Украины шестого и седьмого созывов занимал должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

18 января 2018 года был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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Источник: УНН
Теги: отставка, депутаты
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