Харьковский нардеп, выступавший против суверенитета Украины над оккупированными территориями, подал в отставку

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дмитрия Шенцева. Об этом сообщил нардеп Бакумов Александр в своем Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Есть информация, что в Верховную Раду Украины поступило заявление Шенцева Д.А. о сложении полномочий народного депутата Украины. Если да, в ближайшее время Рада рассмотрит Постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата", — говорится в сообщении.

Детали

Шенцев Дмитрий был избран народным депутатом IX созыва по 176 округу в Харьковской области от партии "Оппозиционный Блок". Как народный депутат Украины шестого и седьмого созывов занимал должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

18 января 2018 года был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия МВФ начнет работу над новой спецпрограммой с Украиной в октябре.